Macron en Le Pen genegeerd: 10 Fransen stemmen op Kylian Mbappé bij presidentsverkiezingen

Kylian Mbappé is één van de grootste sterren van Frankrijk. De 23-jarige Fransman loodste zijn land op zijn negentiende al naar de wereldtitel in Rusland. Ook bij Paris Saint-Germain - en daarvoor AS Monaco - is hij al jaren een veel scorend fenomeen. Voor zijn huidige werkgever maakte hij reeds 165 goals.

Sommige Fransen zien hem zelfs als president en kozen zondag dus niet voor Emmanuel Macron of Marine Le Pen. Volgens het Franse l’Est Républicain trof een stembureau in Tallenay afgelopen zondag tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen tien stembiljetten aan met de naam van Mbappé op.

Gezien het feit dat Tallenay ongeveer vierhonderd inwoners telt, is het aannemelijk dat de tien mensen in kwestie afgesproken hadden om de naam van de voetballer in te vullen in plaats van te kiezen voor een van de twee overgebleven kandidaten.

Macron werd uiteindelijk herverkozen en is vijf jaar langer president van Frankrijk, Mbappé kan zich blijven focussen op zijn voetbalcarrière. De stemmen op hem waren immers ongeldig.