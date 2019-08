Wielrenners woest op parcoursbouwer

De 166,9 kilometer lange rit, die werd verreden rond het Belgische Aalter, leidde de renners over smalle wegen en langs tientallen gevaarlijke bochten.

De Belg Tim Declercq van Deceuninck-QuickStep kon er met zijn hoofd niet bij. Zeker niet omdat de organisatie bij de start nog stil wilde staan bij het overlijden van Bjorg Lambrecht, die vorige week bij een val in de Ronde van Polen om het leven kwam.

„De hypocrisie van deze sport...”, zo begon Declercq. „Eerst houden we een minuut stilte voor Bjorg Lambrecht en vijf minuten later moeten we elkaar vernietigen op een smal parcours met een miljoen bochten.”

Marcel Sieberg van Lotto-Soudal was het roerend met zijn concullega eens. „Elke koers moet gekker en gevaarlijker. Het is verschrikkelijk. Ik vind dat het snel moet veranderen. Het moet veiliger.”

Ook vanuit de hoek van het Nederlandse Jumbo-Visma was er kritiek. Jos van Emden vond het parcours van het niveau van een kermiskoers. „We praten continu over veiligheid en dan organiseer je zo’n wedstrijd.”

Zijn Duitse teamgenoot Paul Martens ging nog een stapje verder. „Het peloton zou zich persoonlijk beledigd moeten voelen door zo’n parcours. Het wordt elk jaar erger.”

Bob Jungels vatte het gevoel in het peloton misschien nog wel het best samen. „Deze rondjes waren niet veilig. Het zorgt voor onnodige valpartijen en stress. Moeten we echt wachten op een incident voor we iets veranderen?”

De derde etappe werd gewonnen door de Ierse sprinter Sam Bennett van Bora-Hansgrohe. Dylan Groenewegen werd tweede.

