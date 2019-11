Verhoeven: ’Er is altijd wat aan de hand met Badr’

Dat zei Verhoeven vrijdagavond in het televisieprogramma BEAU. „Als Badr verliest, is er altijd wat aan de hand”, aldus Verhoeven op de vraag of Hari nu op z’n sterkst is. „Ik probeer mezelf tot in de puntjes voor te bereiden, zodat ik bij een nederlaag altijd alleen naar mezelf hoef te kijken. En dat is dan confronterend, ja”, vertelde de kickbokser. „Hoe Badr zich op dit duel voorbereidt, daar ben ik niet mee bezig. Je kijkt een beetje naar wat hij doet en hoe hij de wedstrijd in gaat. We zien dat hij wat lichter is dan de vorige keer”, verwees Verhoeven naar de wedstrijd van bijna drie jaar geleden, die hij won omdat Hari op moest geven.

Koeman

Bondscoach Ronald Koeman, ook aanwezig in het programma, vond het gek dat Hari toen niet optimaal geprepareerd aan de start stond. „Het is gek als je achteraf zegt dat je niet in je beste shape was. Als je tegen de wereldkampioen moet kickboksen, heb je één kans om te winnen. Dan moet je in alle opzichten het allerbeste zijn om hem neer te slaan”, aldus Koeman, die zich vorig weekend met Oranje verzekerde van het EK in 2020.

Verhoeven vertelde dat hij zich altijd prepareert op een in topvorm zijnde tegenstander. „In mijn hoofd staat hij daar in de beste shape ooit, als een monster. En omdat ik dat in mijn gedachten heb, wordt de moeilijkheidsgraad gaandeweg de wedstrijd weer minder. Ik voel me zelf momenteel goed, en zit er lekker in. We verkopen een heel voetbalstadion uit met alleen deze wedstrijd. Dat is uniek. We schrijven geschiedenis en dat is mijn drive.”