Ronaldo wordt in Dubai wél tot beste voetballer gekozen

Bij de Global Soccer Awards ging de hoofdprijs naar de 34-jarige aanvaller van Juventus. Ronaldo veroverde dit jaar met zijn club de Italiaanse titel en won met Portugal de eerste editie van de Nations League.

UEFA en FIFA

In de verkiezing van Europees voetballer van het jaar, georganiseerd door de UEFA, won Van Dijk. Bij de wereldvoetbalbond FIFA werd Messi gekozen tot beste speler ter wereld, voor Van Dijk en Ronaldo. In de Gouden Bal-verkiezing van France Football eindigde Messi ook als eerste, gevolgd door Van Dijk en Ronaldo. De Portugees liet zich op die laatste twee gala-avonden niet zien.

In Dubai was hij wel present om voor het vierde jaar op rij en de zesde keer in totaal de prijs voor de beste speler op te halen. Messi kreeg die eer alleen in 2015. Joao Felix, landgenoot van Ronaldo, werd gekozen tot grootste talent. Hun gezamenlijke zaakwaarnemer Jorge Mendes mocht de prijs voor beste manager ophalen. Miralem Pjanic, de 29-jarige Bosnische ploeggenoot van Ronaldo bij Juventus, ontving een prijs voor zijn hele carrière.

Ajax

Liverpool kreeg drie trofeeën: voor de beste club, beste trainer (Jürgen Klopp) en beste doelman (Alisson Becker). De Engelse Lucy Bronze werd gekozen tot beste voetbalster ter wereld. Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax mocht in Dubai ook het podium op. De jeugdopleidingen van Ajax én Benfica werden gekozen tot de beste ter wereld. Van der Sar ontving net als collega Rui Costa van de Portugese club een gouden trofee.