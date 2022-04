VIDEO Frans tennistalent moet rennen voor leven nadat hij opponent klap verkoopt

Het Franse talent ergerde zich zo aan zijn tegenstander tijdens een juniorentoernooi in Ghana, dat hij Raphael Nii Ankrah een klap verkocht aan het net.

Kouame was als eerste geplaatst in Accra en had dus zijn zinnen gezet op de overwinning. Maar hij ging in drie sets (2-6, 7-6 en 6-7) onderuit tegen de veel lager gerangschikte thuisspeler.

Het zorgde voor de nodige frustratie, waardoor Kouame een klap uitdeelde na de wedstrijd. Het Ghanese publiek ging hem daarna ook nog eens te lijf.

De beelden: