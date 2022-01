Premium Het beste van De Telegraaf

Zwemster (31) stopt en begint aan nieuw hoofdstuk Ranomi Kromowidjojo blikt terug en vooruit: ’Ik ben veel meer dan alleen een zwemster’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

„Voor een zwart gat ben ik totaal niet bang”, is Ranomi Kromowidjojo stellig. Ⓒ RENE BOUWMAN

AMSTERDAM - Drie keer liet ze heel Nederland glimmen van trots door tijdens de Olympische Spelen een gouden medaille te bemachtigen. Ze veroverde talloze wereldtitels, Europese titels, zwom het ene na het andere record en kreeg in haar internationale carrière liefst 87 keer een medaille omgehangen. Een nauwelijks voor te stellen hoeveelheid. Maar het is mooi geweest voor Ranomi Kromowidjojo. De 31-jarige zwemster bergt haar wedstrijd-badpak op en is meer dan klaar voor het nieuwe leven dat op haar wacht. Een grootheid, een boegbeeld van de sport, neemt afscheid. In gesprek met Telesport blikt ze terug én vooruit.