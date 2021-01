FC Groningen lijdt dure nederlaag in Almelo

De Noorderlingen hadden bij een overwinning over Feyenoord heen kunnen springen en in punten zelfs gelijk kunnen komen met AZ. Maar een doelpunt van Delano Burgzorg halverwege de eerste helft verhinderde dat.

De aanvaller kreeg de bal aan de linkerkant, kapte zich vrij en verschalkte FC Groningen-doelman Sergio Padt met een slim schot in de korte hoek. Buijs gooide in de tweede helft alle aanvallende troeven die hij had op tafel, maar ondanks een flink aantal aanvallend ingestelde spelers op het veld kwam de verlossende 1-1 er niet.

Heracles kwam door de driepunter gelijk in punten met SC Heerenveen, dat negende staat en zondag op bezoek gaat bij FC Twente. De kloof met de zestiende plaats is veertien punten, waarmee Heracles zich geen zorgen meer hoeft te maken om de strijd om degradatie. De Almeloërs blijven in de race om een plaats in de play-offs voor Europees voetbal.

