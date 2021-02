Bekerblamage voor Peter Bosz met Bayer Leverkusen

Leon Bailey zorgde in de 105e minuut voor het openingsdoelpunt namens Leverkusen. Even kon Bosz opgelucht ademhalen, maar 3 minuten later was het alweer gelijk door een treffer van Oguzhan Kefkir. Simon Engelmann was met zijn winnende treffer in de 117e minuut de held van Rot-Weiss Essen.

Bij Leverkusen speelde verdediger Timothy Fosu-Mensah de hele wedstrijd. Jeremie Frimpong viel in de tweede verlenging in. Daley Sinkgraven bleef op de bank.

Mindere periode

De ploeg van Bosz maakt in deze fase van het seizoen een mindere periode door. In de Bundesliga verloor Leverkusen ook al de laatste twee wedstrijden, van Wolfsburg (0-1) en Leipzig (1-0). De formatie van Bosz zakte daardoor naar de vijfde plek op de ranglijst.

Leverkusen haalde vorig seizoen nog de finale van het Duitse bekertoernooi. Daarin was Bayern München met 4-2 te sterk.