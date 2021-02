Peter Bosz boos na bekerblamage: ’Dit was gewoon heel slecht’

Leverkusen kwam in de achtste finale in de 105e minuut op voorsprong dankzij Leon Bailey. De nummer 5 van de Bundesliga waande zich daarna iets te vroeg zeker van een plaats bij de laatste acht. „We hebben weer veel te veel kansen gemist”, treurde Bosz.

„Dat probleem hebben we al een tijdje”, doelde hij onder meer op de recente nederlagen tegen Wolfsburg (0-1) en Leipzig (1-0). „Maar na ons doelpunt hadden we hier het duel nooit meer uit handen mogen geven. Ons positiespel was onvoldoende, we hadden geen rust aan de bal en verzuimden de tweede treffer te maken vanuit de counter. Nee, dit was gewoon heel slecht.”

Bosz wilde in Essen van geen excuses weten. „Het lag niet aan het veld, niet aan de regen en niet aan de tegenstander, het lag aan ons. Rot-Weiss heeft verdiend gewonnen.”

Te kijk gezet

Bayer Leverkusen zette zichzelf dus in de achtste finales van het Duitse bekertoernooi te kijk. De ploeg van Bosz ging beschamend onderuit bij Rot-Weiss Essen, dat uitkomt op het vierde niveau. Het duel eindigde na verlenging in 2-1 voor de stuntende thuisclub.

Bailey zorgde in de 105e minuut voor het openingsdoelpunt namens Leverkusen. Even kon Bosz opgelucht ademhalen, maar 3 minuten later was het alweer gelijk door een treffer van Oguzhan Kefkir. Simon Engelmann was met zijn winnende treffer in de 117e minuut de held van Rot-Weiss Essen.

Bij Leverkusen speelde verdediger Timothy Fosu-Mensah de hele wedstrijd. Jeremie Frimpong viel in de tweede verlenging in. Daley Sinkgraven bleef op de bank.

Mindere periode

De ploeg van Bosz maakt in deze fase van het seizoen een mindere periode door. In de Bundesliga verloor Leverkusen ook al de laatste twee wedstrijden, van Wolfsburg (0-1) en Leipzig (1-0). De formatie van Bosz zakte daardoor naar de vijfde plek op de ranglijst.

Leverkusen haalde vorig seizoen nog de finale van het Duitse bekertoernooi. Daarin was Bayern München met 4-2 te sterk.

Overwerk voor Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft met het nodige overwerk de kwartfinales bereikt in het Duitse bekertoernooi. De nummer 6 van de Bundesliga gaf tegen SC Paderborn, middenmoter in de tweede Bundesliga, in de reguliere speeltijd een voorsprong van 2-0 uit handen. Dankzij Erling Haaland kwam het in de verlenging toch nog goed: 3-2.

Dortmund leek dankzij snelle treffers van Emre Can en Jadon Sancho een makkelijke avond tegemoet te gaan. In de slotfase profiteerde SC Paderborn echter van een verminderde concentratie bij de thuisclub. Julian Justvan zorgde voor 2-1 en diep in de extra tijd dwong Prince-Osei Owusu nog een verrassende verlenging af. Haaland voorkwam een afgang voor zijn ploeg.