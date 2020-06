’Timo Werner op weg naar Chelsea’

Dit seizoen heeft Werner tot nu 25 keer gescoord in de Bundesliga. Alleen Robert Lewandowski (Bayern München) maakte er tot dusver meer in Duitsland: 29. In het shirt van het Duitse nationale elftal, dat Werner 29 keer droeg trof hij 25 keer doel.

Als Werner inderdaad naar Chelsea vertrekt, is het de tweede grote aankoop voor komend seizoen van de Engelsen. Half februari tekende Ajacied Hakim Ziyech bij The Blues, die momenteel op de vierde plaats staan in de Premier League.