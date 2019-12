’Eén week maakt niet heel 2019 slecht’

Edwin van der Sar Ⓒ De Telegraaf

Het jaar 2019 is bij Ajax niet opeens een stuk minder omdat we in de laatste negen dagen een paar mindere resultaten hebben gehaald. Ja, we wilden Europees overwinteren, het liefst in de Champions League. Dat wordt nu de Europa League. En door een goal in de laatste minuut staat Ajax niet meer alleen aan kop van de Eredivisie.