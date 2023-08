Ten Hag en United starten met benauwde zege op Wolves

Raphaël Varane zorgde een klein kwartier voor tijd voor de bevrijdende goal. De centrale verdediger kopte op aangeven van de eveneens mee opgekomen Aaron Wan-Bissaka de 1-0 binnen. Nederlandse inbreng was er op het veld niet. Donny van de Beek ontbreekt nog altijd wegens een blessure en ook Tyrell Malacia was niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

Wel waren er basisplaatsen voor oud-Ajax-doelman André Onana (hij kwam over van Internazionale) en voormalig Vitessenaar Mason Mount, die werd overgenomen van Chelsea. Ook twee andere vroegere Ajacieden, Lisandro Martinez en Antony, stonden in de basis bij United.

Bekijk hier de winnende goal van Raphaël Varane

Via Marcus Rashford en Antony kreeg United voor rust goede mogelijkheden om de score te openen, maar aan de andere kant waren de bezoekers via Matheus Cunha ook twee keer gevaarlijk. In het tweede bedrijf waren het aan beide kanten dezelfde namen die voor gevaar zorgden, maar zowel Antony als Cunha slaagde er niet in de bal in de touwen te krijgen. Dat lukte Varane wel, waardoor United eindelijk de zo gewenste voorsprong te pakken had.

Hachelijke momenten

In de slotfase beleefde de thuisploeg nog een aantal hachelijke momenten voor het eigen doel, waarbij de bezoekers dicht bij de gelijkmaker waren. Onana kwam zelf in de zevende minuut van de blessuretijd met de schrik vrij, toen er gekeken werd naar een duel tussen hem en Sasa Kalajdzic. De videoscheidsrechter beoordeelde het duel echter niet als een strafschop, waardoor Ten Hag & co uiteindelijk opgelucht drie punten konden bijschrijven.

Bekijk hier het ’penaltymoment’ waar André Onana goed wegkomt

