Oud-Ajacied Bakker beleeft bizar competitiedebuut voor PSG

De Nederlandse verdediger kreeg in de uitwedstrijd tegen Amiens SC een basisplaats van trainer Thomas Tuchel, net als eerder in de week in de beker tegen Dijon. Zonder de topaanvallers Neymar en Kylian Mbappé keek PSG na 40 minuten tegen een achterstand van 3-0 aan, maar wist de wedstrijd in de tweede helft volledig om te keren. In de blessuretijd moesten Bakker en zijn teamgenoten toch nog de gelijkmaker incasseren: 4-4.

Reserveteam

De 19-jarige linksback uit Purmerend verhuisde vorig jaar van Jong Ajax naar Paris Saint-Germain, waar hij aanvankelijk ook in het tweede zou gaan spelen. Het reserveteam werd echter in de zomer opgeheven. Bakker, die een vierjarig contract ondertekende in Parijs, debuteerde eind vorige maand als invaller in een bekerwedstrijd. Woensdag tegen Dijon mocht hij voor het eerst starten. PSG won dat bekerduel met 6-1 en drie dagen later volgde er dus weer een doelpuntrijk duel.

Door doelpunt van Ander Herrera, de 17-jarige verdediger Tanguy Kouassi (twee) en Mauro Icardi wist de Franse kampioen een achterstand van 3-0 om te buigen in een 4-3 voorsprong. In de extra tijd trok Serhou Guirassy met zijn tweede treffer voor Amiens de stand nog gelijk.

Vierde Nederlander

Bakker, die kort na rust geel kreeg, werd na Kees Kist, Pierre Vermeulen en Gregory van der Wiel de vierde Nederlander die namens de Franse topclub in de Ligue 1 speelde. PSG heeft aan kop van de ranglijst dertien punten voorsprong op Olympique Marseille, dat zondag tegen Lille speelt.

ITALIË: Nederlanders lopen rood aan bij Bologna

Jerdy Schouten en Stefano Denswil hebben Bologna een slechte dienst bewezen. Beide Nederlanders kregen een rode kaart in het verloren thuisduel met Genoa: 0-3. Schouten moest al na 34 minuten naar de kant, na een wilde tackle op Valon Behrami. Denswil ging in de voorlaatste minuut met zijn tweede gele kaart van het veld. Adama Soumaoro en Antonio Sanabria scoorden voor rust voor de nummer 18 van de Serie A. Domenico Criscito benutte de strafschop die Denswil had veroorzaakt. Bologna staat voorlopig zevende op de ranglijst van de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie.

BELGIË: Benauwde zege Club Brugge

Mats Rits heeft Club Brugge aan een benauwde zege (2-1) op Waasland-Beveren geholpen. Hij maakte beide doelpunten voor de koploper, de winnende pas in de 95e minuut.

Rits opende in de 40e minuut de score, waarna Tuur Dierckx in de 52e minuut gelijkmaakte. Club Brugge houdt een voorsprong van negen punten op KAA Gent, de nummer 2 van de ranglijst die vrijdag al won van KAS Eupen: 3-2. Aanvoerder Ruud Vormer speelde de hele wedstrijd voor Club Brugge.

