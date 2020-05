Gênant moment online voor Ferrari-coureur Leclerc

De 22-jarige Monegask ging volledig op in een digitale rally toen hij via Twitch, een online streamingplatform, plots een berichtje kreeg van zijn vriendin Charlotte Siné.

Wat bleek: ze was haar sleutels vergeten en stond al 25 minuten voor een dichte deur. Leclerc had echter een koptelefoon op en daardoor de deurbel niet gehoord. Ook de oproepen op zijn mobiel waren hem ontgaan.

„Ah!”, riep de geschrokken Leclerc uit, terwijl duizenden volgers hem live konden zien via een webcamverbinding. „Mijn vriendin vertelt me zojuist via Twitch dat ik de deur voor haar moet opendoen. Arme meid!.” Leclerc sprong direct op om de deur open te doen.

Siné had geen andere mogelijkheid gezien om haar vriend te contacten door voor vijf euro een abonnement af te sluiten op het streamingplatform. Leclerc kon er stiekem wel om lachen. „Helaas heeft ze slechts een maandabonnement afgesloten... Haha!”

Het geld dat Leclerc binnenhaalt via zijn Twitch-kanaal doneert hij aan het Internationaal Covid-19 Solidariteitsfonds van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.