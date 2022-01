Italiaans hooggerechtshof blijft bij negen jaar celstraf Robinho

Het hof in Milaan achtte Robinho in december al schuldig aan de tenlastelegging en bevestigde het eerdere vonnis van de rechtbank in 2017. De oud-speler van onder meer AC Milan ging in beroep, maar zonder succes. De uitspraak van het hooggerechtshof kan niet worden aangevochten.

Robinho, die honderd interlands speelde, zou in oktober voor zijn vroegere club Santos gaan voetballen in zijn geboorteland. Door alle ophef over zijn veroordeling en zijn lopende beroepszaak dreigden tal van sponsors van de club zich terug te trekken. De betrokken partijen zagen daarna af van een hernieuwd dienstverband.

Robinho werd in 2009 al eens vrijgesproken van verkrachting toen hij voor Manchester City voetbalde. Hij kwam onder meer ook uit voor Real Madrid.

De kans dat Robinho de straf moet uitzitten, lijkt niet heel groot. Italië zou een uitleveringsprocedure kunnen starten nu Robinho een definitief vonnis heeft gekregen. Brazilië heeft echter een lange traditie om zijn eigen burgers niet uit te leveren aan andere landen.