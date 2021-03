Dwingende oproep voor wielerfans richting Ronde van Vlaanderen: ’Beleef de koers thuis’

„Beleef de koers thuis, via radio en tv.” Dat is de dwingende boodschap van de Belgische gouverneur Carina Van Cauter in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen volgend weekeinde. „De supporters volgden de maatregelen vorig jaar tijdens de Ronde en recent ook tijdens de Omloop Het Nieuwsblad en Nokere Koers goed op, en bewezen zo dat we die koersen veilig kunnen laten doorgaan. Ik wil hen daarvoor bedanken: daardoor kunnen we nu de Ronde organiseren.”

Van Cauter herhaalt dan ook haar oproep van vorig jaar: „Maak de koers mogelijk door niet naar het parcours te gaan. Dat is trouwens verboden. Wielerwedstrijden zijn enkel toegelaten zonder publiek, dat staat zo in het ministerieel besluit. Er is dan ook een samenscholingsverbod op het terrein. Enkel wie er woont en werkt mag zich daar bevinden, en dan met niet meer dan met vier personen, met oog voor de afstandsregels, én met een mondmasker op.”

Testcentrum

Marnic De Meulemeester, de burgemeester van Oudenaarde, gaf mee dat er een speciaal testcentrum komt voor mensen die in contact kunnen komen met de renners. Zij zullen vooraf getest moeten worden. De steden en gemeenten langs het parcours zullen er bovendien voor zorgen dat alle kasseistroken en hellingen hermetisch afgesloten zijn. De politie (door de inzet van 650 agenten tussen Oudenaarde en Antwerpen) zal ook toezien op de naleving van de maatregelen.

„Het heeft geen zin om te proberen met de fiets of wagen aan het parcours te raken: alle toegangswegen worden hermetisch afgesloten, en randevenementen en commerciële evenementen langs het parcours zijn verboden.”

Epicentrum

„Spijtig genoeg is het dit jaar niet mogelijk om alle supporters die van over de hele wereld naar hier komen te verwelkomen. Toch blijft Vlaanderen het epicentrum van de wielersport. Voor het imago van de sport en Vlaanderen is het enorm belangrijk dat deze wedstrijden kunnen doorgaan”, aldus Tom Van Damme, de voorzitter van Belgian Cycling.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel in de edtie van 2020. Ⓒ ANP/HH

„De internationale wielerwereld is vol lof over het feit dat wij deze wedstrijden toch laten doorgaan. De organisaties zijn mogelijk mits de afnames van extra testen en het nemen van extra voorzorgsmaatregelen. Het protocol van de UCI werd daarom aangepast aan vragen van de bevoegde ministers en de experten. Dit werd verwerkt in het protocol dat goedgekeurd is door de bevoegde ministers. We beseffen zeer goed dat dit zware organisatorische en financiële inspanningen vergt van organisatie, ploegen én medewerkers. Ik weet dat het ook voor supporters moeilijker en moeilijker wordt om de motivatie te vinden, maar laat ons de inspanningen volhouden.”

’Verbaliseren’

„Van over heel de wereld wordt er naar ons jaloers gekeken hoe wij erin slagen om toch koersen te organiseren”, stelt Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics. „We gaan proactief communiceren om fans op tv te laten kijken. We gaan er vanuit dat iedereen de opoffering zal maken zodat we koers kunnen organiseren. Ik ben zeer blij dat de fans beseffen dat het ofwel thuisblijven is ofwel geen koers, ervan overtuigd dat dit de komende weken bij alle wedstrijden het geval zal zijn. Ik hoop dat we dit soort persconferenties voor de laatste keer kunnen houden en het volgend jaar opnieuw over het volksfeest kunnen hebben dat de Ronde is.”

En wat als er toch overtredingen worden vastgesteld? „Dan moeten we verbaliseren”, klinkt het. „Dat doen we liever niet, maar indien nodig zullen we de burger gaan verbaliseren. Meer bepaald met een onmiddellijke minnelijke schikking, een boete van 250 euro per persoon.”