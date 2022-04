Max Verstappen nog lang niet tevreden in Melbourne

De regerend wereldkampioen moest in de kwalificatie alleen WK-leider Charles Leclerc voor zich dulden. ,,Maar dit hele weekeinde voelt het nog niet echt goed in de auto. Ik heb nog geen een ronde vol vertrouwen gereden”, stelt Verstappen. ,,Het is een beetje een worsteling. Ik voel me nog niet goed genoeg in de auto om tot de limiet te gaan. Tweede is geen slecht resultaat, maar als team willen we altijd meer.”

Leclerc is op zijn hoede voor Verstappen en Red Bull, met het oog op de race van zondag (07.00 uur Nederlandse tijd). ,,Ze leken snel te zijn tijdens de longrun op vrijdag. Maar aan de andere kant ben ik ook weer aardig verrast over onze snelheid in de kwalificatie. Dit voelt goed, zeker omdat ik het op dit circuit tot nu toe altijd lastig heb gehad.”