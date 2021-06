Sport

Oranje-hockeysters op EK coulant voor Ierland: 4-0

De Oranje-vrouwen zijn het EK in eigen land van start gegaan met een ruime zege op Ierland. De titelverdediger had in de reprise van de WK-finale van Londen (2018) geen kind aan Ierland, één van de lievelingsopponenten van Oranje.