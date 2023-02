John Heitinga maakt seizoen af als trainer Ajax, Dwight Lodeweges assistent

De in Turner Valley geboren Canadese Nederlander heeft een schat aan ervaring en moet Heitinga langs de valkuilen voor een beginnende trainer leiden. Lodeweges was hoofdtrainer bij FC Groningen, PEC Zwolle en Heerenveen en assistent- en interim-coach bij PSV. In 2018 haalde Ronald Koeman hem als assistent bij het Nederlands elftal. Na het vertrek van de bondscoach naar FC Barcelona stond Lodeweges zelf twee Nations League-wedstrijden aan het roer bij Oranje: thuis tegen Polen (1-0) en Italië (0-1).

Van ’t Schip zegt af

Op verzoek van de internationals bleef Lodeweges ook onder de nieuwe bondscoach Frank de Boer aan. Na het in 2021 gespeelde EURO 2020 ging hij als assistent-trainer bij PEC Zwolle aan de slag. Ook John van ’t Schip was in beeld om Heitinga te gaan assisteren, maar de voormalig bondscoach van Griekenland heeft andere plannen.

Dwight Lodeweges in gesprek met Davy Klaassen in zijn periode als assistent-bondscoach bij Oranje. Ⓒ Getty Images

Heitinga zou ook graag Frank Peereboom, met wie hij in de jeugd samenwerkte, aan zijn staf toevoegen, maar met de komst van Lodeweges lijkt het plaatje compleet. Michael Reiziger en Richard Witschge maken ook in hun rol van assistent het seizoen af.

Reactie Van der Sar

„We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste oplossing is”, zegt Ajax-directeur Edwin van der Sar. „John volgt een zorgvuldige en geleidelijke weg, waardoor hij zich de afgelopen jaren erg goed ontwikkeld heeft als trainer. We hebben veel vertrouwen in zijn kwaliteiten en zijn visie. Met het oog op de invulling van de complete trainersstaf zijn we gezamenlijk bij Dwight Lodeweges terechtgekomen. Zijn kennis en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat hij John en de rest van de staf mooi aanvult. Het is nu zaak dat het team veel punten gaat pakken, aan vertrouwen wint en zich snel en goed verder gaat ontwikkelen. We hebben dit seizoen nog genoeg om voor te strijden.”

Alfred Schreuder werd vorige week donderdag direct na het duel met FC Volendam (1-1) ontslagen. De directie van de landskampioen had geen vertrouwen meer in de coach die afgelopen zomer Erik ten Hag opvolgde. Ajax had onder Schreuder zeven competitieduels op rij niet gewonnen.

Heitinga doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en debuteerde op 17-jarige leeftijd tijdens een wedstrijd tegen Feyenoord voor Ajax in de Eredivisie. Hij speelde van 2001 tot en met 2008 voor de club uit Amsterdam en droeg later de shirts van Atlético Madrid, Everton, Fulham en Hertha BSC. Hij sloot zijn loopbaan als speler af bij Ajax. Na zijn voetbalpensioen in 2016 bekleedde Heitinga verschillende trainersfuncties binnen de jeugdopleiding van Ajax. Hij verlengde half november jongstleden zijn contract bij de Amsterdammers. Zijn verbintenis bij Ajax loopt tot en met 30 juni 2025.