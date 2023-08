Club Kluivert biedt op AZ-aanvaller Barasi

De 1,83 meter lange centrumspits van Jong Turkije, die de jeugdopleiding van AZ doorliep, staat in Alkmaar nog tot de zomer van 2025 onder contract en moet volgens bronnen rond de Eredivisionist circa 600 duizend euro opleveren. Adana Demirspor wil snel zakendoen, omdat ook een aantal andere Turkse topclubs en meerdere clubs uit de Eredivisie naar Barasi hebben geïnformeerd. Barasi speelde 22 keer in de hoofdmacht en scoorde twee keer. Bij Jong AZ staat de teller na 58 duels op 21 doelpunten en zes assists.

Adana Demirspor eindigde vorig seizoen als vierde in de Turkse Süperlig en wil een blijvertje in de Turkse top worden. De club ziet in Barasi een versterking, die kan helpen het kunststukje van vorig seizoen, dat resulteerde in deelname aan de voorronde van de Conference League, te herhalen. Barasi ziet een transfer naar Turkije of een andere Eredivisionist zitten.