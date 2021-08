Femke Bol plaatst zich moeiteloos voor finale 400 meter horden

De Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin was in de stromende regen met een tijd van 53,03 de snelste. De strijd om de medailles op dit onderdeel is woensdag. „Meestal train ik binnen als het regent, maar het ging best goed vandaag. Het was wel wat spannender bij het afzetten, want de onderkant van je spikes worden wat gladder. Ach, ik ben een Nederlandse en moet er tegen kunnen”, vertelde Bol na de race met een grote glimlach.

Met grote passen naar wereldtop

Bol heeft met grote passen de wereldtop bestormd. De Amersfoortse brak vorig jaar door op de 400 meter horden en won alle races waar ze aan de start kwam. Ook dit jaar is ze nog ongeslagen. Dit voorjaar zegevierde ze indoor op alle wedstrijden over 400 meter die ze liep en bekroonde ze die succesreeks met de Europese titel in Torun in 50,63. Op de 400 horden verbeterde ze haar Nederlands record tot een 52,37, de op één na beste tijd van dit jaar in de wereld.

„Het ging echt beter dan eergisteren, toen voelde ik nog wat meer verzuring. Nu moet ik woensdag in de finale het eerste stuk als een gek gaan en dan doen wat ik altijd doe, vooral rustig blijven in mijn hoofd. Het is en blijft hordelopen, iedereen moet goed uitkomen. Het is in eerste instantie een race van mezelf tegen de horden. Maar ik ben klaar voor de finale. Het gaat bizar snel en soms zou ik wat meer stil moeten staan bij wat ik allemaal presteer. Ik sta nu in mijn eerste olympische finale en ik realiseer het me amper. Ik ben meer benieuwd naar de baanindeling en ik mag eindelijk tegen McLaughlin, de snelste van de wereld. Ik vind het supergaaf.”

Bol zorgde bij haar eerst olympische deelname ook al voor verwarring. Na de series van de 400 meter horden stelde ze niet te zullen starten in de finale van de 4x400 meter gemengd en zich volledig te focussen op de 400 horden, maar ze stond toch opgesteld. Als derde loopster bracht ze met een splittijd van 49,74 de Nederlandse ploeg aan de leiding, maar slotloper Ramsey Angela wist het Nederlandse viertal net niet aan een medaille te helpen op het nieuwe olympische onderdeel.

„Ik zou dat niet doen als ik er niet fit genoeg voor zou zijn. Maar ik ben zo fit en ik weet niet of ik dat ooit nog zal zijn. Ik wil nu alles meebeleven. Het was natuurlijk nog mooier geweest als we brons hadden gepakt.”

