Opluchting Neymar: PSG-vedette niet meer vervolgd wegens mogelijke fraude

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nagelsmann is ’geen helderziende’ maar rekent voor WK op Neuer

15.40 uur: Bayern München-trainer Julian Nagelsmann weet nog niet wanneer hij weer kan beschikken over zijn keeper Manuel Neuer, die al een tijdje uit de roulatie is met een schouderblessure. De doelman kwam drie weken geleden voor het laatst in actie voor Bayern, terwijl het WK nadert.

„Ik weet het niet, want ik ben geen helderziende. Ik ga er niet vanuit dat hij voor het WK nog in actie komt, maar als hij over vijf weken nog pijn heeft, dan zal hij niet meedoen”, zei Nagelsmann op de vraag wanneer hij verwacht zijn eerste keeper weer terug te hebben en of Neuer het WK gaat halen. „We hopen dat hij zo snel als mogelijk weer kan spelen, misschien volgend weekend al. Maar ik weet het ook niet. ’Manu’ is de beste keeper ter wereld, maar we hebben ook veel vertrouwen in Sven Ulreich.” De 34-jarige Ulreich is de vervanger van Neuer.

Bayern neemt het zaterdag in de Bundesliga thuis op tegen Mainz 05. Dinsdag komt Internazionale naar Duitsland, maar beide ploegen zijn al zeker van overwintering in de Champions League.

Ook Thomas Müller, Leroy Sané en Lucas Hernández zijn er niet bij tegen Mainz.

Duitsland begint het WK op 23 november met een wedstrijd tegen Japan.

Neymar niet meer vervolgd wegens mogelijke fraude bij transfer

13.59 uur: De Braziliaanse voetballer Neymar wordt niet meer vervolgd voor mogelijke fraude bij zijn transfer van Santos naar Barcelona in 2013. Een Spaanse aanklager heeft alle beschuldigingen tegen de aanvaller ingetrokken. Tegen Neymar was een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 10 miljoen euro geëist.

Neymar ging in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Vier jaar eerder had de Spaanse club hem overgenomen van Santos uit Brazilië. Een rechtbank in Barcelona boog zich sinds vorige week over die transfer, waarbij fraude zou zijn gepleegd.

Een investeringsmaatschappij die destijds 40 procent van de transferrechten van Neymar bezat, beweerde dat Barcelona en het kamp-Neymar gefraudeerd hadden met de transfersom. Er zouden tientallen miljoenen extra zijn overgemaakt naar een maatschappij waarvan de vader van de speler de eigenaar is. Naast de Braziliaanse topvoetballer waren ook onder anderen zijn ouders, hun bedrijf N&N en de oud-voorzitters Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu van FC Barcelona aangeklaagd. Ook alle beschuldigingen tegen hen zijn ingetrokken.

Neymar meldde zich vorige week bij een rechtbank in Barcelona. Hij verklaarde niet betrokken te zijn geweest bij de onderhandelingen. „Mijn vader deed dat altijd en nu nog steeds. Ik onderteken alles waarvan hij zegt dat ik dat moet doen”, zei de 30-jarige aanvaller, die zich sinds 2017 de duurste voetballer ter wereld mag noemen. „Het was altijd mijn droom om voor Barcelona te voetballen.”

Günes nieuwe trainer van Weghorst bij Besiktas

10:46 uur Senol Günes is de nieuwe trainer van aanvaller Wout Weghorst bij Besiktas. De 70-jarige coach is de opvolger van Valérien Ismaël, de Fransman die woensdag na zeven maanden werd ontslagen.

Günes leidde de nationale ploeg van Turkije als bondscoach naar een derde plaats op het WK van 2002. Hij was van 2015 tot en met 2019 ook al trainer van Besiktas. Hij won toen twee landstitels met de club uit Istanbul.

Besiktas staat vijfde in de Turkse competitie, met een achterstand van 4 punten op koploper Fenerbahçe, dat een duel minder heeft gespeeld.

Tennisseizoen 2023 begint met gemengd landentoernooi United Cup

09:32 uur Het nieuwe tennisseizoen wordt eind december ingeluid met de zogenoemde United Cup. Aan het landentoernooi voor gemengde landenteams in Australië zullen achttien landen deelnemen. Brisbane, Perth en Sydney fungeren over ruim twee maanden als speelsteden.

De teams op de United Cup bestaan uit acht tennissers: vier mannen en vier vrouwen. Zij wordt onderverdeeld in zes poules van drie.

Op het nieuwe toernooi worden ook punten voor de wereldranglijst verdeeld. Bovendien valt er zo’n 15 miljoen euro aan prijzengeld te verdelen.

De United Cup, van 29 tot en met 8 januari, geldt als voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op maandag 16 januari.

Curry leidt Warriors naar zege op Miami Heat

07:08 uur Basketballer Stephen Curry heeft zijn ploeg Golden State Warriors naar een zege op Miami Heat geleid (123-110). De meest waardevolle speler van het afgelopen seizoen in de NBA maakte 10 van zijn 33 punten in de laatste 5 minuten van de wedstrijd.

Golden State Warriors, regerend kampioen van de NBA, herstelde zich van de nederlaag van afgelopen week tegen Phoenix Suns (134-105). Jimmy Butler maakte 27 punten voor Miami Heat.

Luka Doncic was de grote man bij Dallas Mavericks in het gewonnen duel met Brooklyn Nets (129-125). De Sloveen maakte 41 punten.