Openda schiet Lens met hattrick naar zege op Toulouse

23.08 uur: RC Lens blijft in Frankrijk in het spoor van koploper Paris Saint-Germain. De nummer twee van de ranglijst boekte een 3-0-zege op Toulouse FC dankzij een hattrick van voormalig Vitesse-aanvaller Loïs Openda.

Seko Fofana miste namens Lens kort na rust een strafschop, waarna invaller Openda 5 minuten later de score opende. De Belg nam in de slotfase ook de 2-0 voor zijn rekening. In de blessuretijd voltooide hij zijn hattrick.

Bij Toulouse kwamen de Nederlanders Stijn Spierings, Branco van den Boomen en Thijs Dallinga in actie.

Lens komt met de zege op 30 punten uit dertien wedstrijden. PSG, dat zaterdag nog tegen ESTAC Troyes speelt, heeft 2 punten meer.

Genk steviger aan de leiding in België na zege op Mechelen

23.07 uur: KRC Genk blijft koploper in de Belgische competitie. De ploeg van coach Wouter Vrancken won thuis met 3-1 van KV Mechelen. Genk heeft door de zege 40 punten, zeven meer dan Antwerp, dat zondag nog in actie komt.

Daniel Muñoz opende in de 9e minuut de score voor de thuisploeg. Rob Schoofs maakte gelijk voor Mechelen, waar Steven Defour na het ontslag van Danny Buijs de leiding heeft overgenomen. In de tweede helft bracht Gerardo Arteaga Genk opnieuw aan de leiding.

Kort daarop moest Genk verder met tien man na de tweede gele kaart voor Bilal el Khannous. De Belgische koploper hield echter stand en maakte via Joseph Paintsil in de blessuretijd nog de derde treffer.

Bij KV Mechelen speelde Sandy Walsh de hele wedstrijd.

PSV definitief zonder fans naar Bodø/Glimt

23.05 uur: Het protest van PSV bij de UEFA tegen de beslissing van de Europese voetbalbond om Eindhovense supporters te weren bij de eerstvolgende Europese uitwedstrijd heeft niets uitgehaald. Omdat fans al verplichtingen zijn aangegaan voor FK Bodø/Glimt verzocht PSV aan de UEFA of de straf, die is opgelegd vanwege misdragingen bij Arsenal-PSV, een week later kon worden opgelegd. De UEFA wil daar niet in meegaan, zodat nu definitief geen uitsupporters welkom zijn volgende week bij FK Bodø/Glimt-PSV. Voor supporters die al een kaart gekocht hadden (circa 270) en toch de reis naar Noorwegen maken, probeert PSV iets te organiseren, waardoor ze gezamenlijk de wedstrijd op een scherm kunnen kijken. PSV kreeg voor de misdragingen van PSV-fans in het Emirates Stadium, waar onder andere stoeltjes werden gesloopt en projectielen werden gegooid, behalve de ban op uitsupporters voor één duel ook een boete van 40.000 euro. Bovendien moeten de Eindhovenaren de schade die Arsenal heeft opgelopen vergoeden.

Luiten nog in top 10 op Portugal Masters

20.49 uur: Golfer Joost Luiten is iets gezakt na de tweede dag van de Portugal Masters. De 36-jarige Bleiswijker staat na een score van 69 (-2) op een totaal van -10 en bezet daarmee de negende plek, zeven plaatsen lager dan waarmee hij de dag begon.

Luiten maakte vrijdag op Vilamoura vier birdies, maar zette daar twee bogeys tegenover. Gavin Green en Jordan Smith gaan aan de leiding in Portugal met een totaal van -13.

Darius van Driel zakte van de 14e naar de 22e plaats na een score van 68 (-3). Wil Besseling deed het één slag beter en staat 31e. Daan Huizing miste de cut op één slag na een ronde van 70 slagen.

Seizoen voorbij voor tennisster Raducanu

19.47 uur: Het seizoen van de Britse tennisster Emma Raducanu zit erop. De US Open-kampioen van 2021 heeft zich vanwege een polsblessure afgemeld voor het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup in Glasgow van volgende maand.

"Ik ben teleurgesteld in het nieuws van de artsen dat ik niet op tijd hersteld zal zijn. Vooral omdat het toernooi op eigen bodem is", zei Raducanu op Twitter.

"Ik heb er alles aan gedaan om op tijd fit te zijn, sinds mijn laatste toernooi heb ik elke dag aan mijn herstel gewerkt. Ik heb vertrouwen in mijn teamgenoten en heb zin om volgend jaar te spelen."

De Billie Jean King Cup, de opvolger van de Fed Cup, wordt van 8 tot 13 november gespeeld in Glasgow. Een dag voor de start staat de finale van de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth op het programma.

Geblesseerde Veerman wil voor team sterke brugoefening neerzetten

19.12 uur: Turnster Sanna Veerman is blij dat ze ondanks een enkelblessure in actie kan komen bij de WK turnen. Veerman, die in augustus nog met Oranje vierde werd bij de EK, viel twee weken geleden tijdens de laatste WK-kwalificatiewedstrijd geblesseerd uit op het onderdeel vloer.

De turnster van Turnz Amsterdam moest haar wedstrijd destijds staken met een blessure aan de rechterenkel. „Op de dag van die wedstrijd dacht ik: het is nu wel klaar”, zei ze na de podiumtraining in Liverpool. „De eerste drie dagen na die wedstrijd waren heel onzeker. We hebben alles goed laten checken, ook om geen risico’s voor de toekomst te lopen. De uitslag was goed genoeg om nu te mogen turnen. Het is onder controle. Ik ben blij dat ik hier nu sta.”

In Liverpool focust Veerman zich op het onderdeel brug. „Natuurlijk had ik graag meer toestellen willen doen. Maar het enige wat ik nu goed kan doen, is een brugoefening. Dat wil ik ook gewoon voor het team neerzetten”, zegt ze. „Tijdens de podiumtraining heb ik mijn oefening gewoon met afsprong gedaan en dat verliep goed. Ik ben wel zeker voor de wedstrijd.”

De Nederlandse turnsters turnen op zondag hun kwalificaties bij de WK in Liverpool. Naast Veerman bestaat het team uit Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Tisha Volleman en Eve de Ruiter.

Juventus-coach Allegri verwacht Pogba niet terug vooraf aan WK

18.32 uur: Juventus-coach Massimiliano Allegri denkt niet dat middenvelder Paul Pogba nog voor de ploeg in actie komt voor de start van het WK voetbal in Qatar. Pogba heeft door een knieblessure nog geen minuut gespeeld voor de Italiaanse club sinds zijn terugkeer in Turijn afgelopen zomer.

Of de Franse middenvelder op tijd fit is voor het WK en wordt geselecteerd door bondscoach Didier Derschamps is onzeker. Frankrijk speelt zijn eerste wedstrijd op het WK op 22 november tegen Australië.

„Federico Chiesa en Pogba zitten niet in de selectie”, zei Allegri vooraf aan de wedstrijd tegen Lecce van zaterdag. „Er is geen kans dat ze geselecteerd worden voor woensdag tegen PSG, en 99 procent zeker zullen ze ook niet spelen tegen Internazionale. Als ze terugkeren, en dat is heel onzeker, zullen ze inzetbaar zijn voor de wedstrijden tegen Verona en Lazio, maar het is heel onwaarschijnlijk.”

Aanvaller Dusan Vlahovic ontbreekt ook bij Juventus in de wedstrijd tegen Lecce. De 22-jarige Serviër is nog niet hersteld van een liesblessure die hij opliep in het duel met Benfica. Juventus verloor die wedstrijd met 4-3 en is daarmee uitgeschakeld in de Champions League.

Nagelsmann is ’geen helderziende’ maar rekent voor WK op Neuer

15.40 uur: Bayern München-trainer Julian Nagelsmann weet nog niet wanneer hij weer kan beschikken over zijn keeper Manuel Neuer, die al een tijdje uit de roulatie is met een schouderblessure. De doelman kwam drie weken geleden voor het laatst in actie voor Bayern, terwijl het WK nadert.

„Ik weet het niet, want ik ben geen helderziende. Ik ga er niet vanuit dat hij voor het WK nog in actie komt, maar als hij over vijf weken nog pijn heeft, dan zal hij niet meedoen”, zei Nagelsmann op de vraag wanneer hij verwacht zijn eerste keeper weer terug te hebben en of Neuer het WK gaat halen. „We hopen dat hij zo snel als mogelijk weer kan spelen, misschien volgend weekend al. Maar ik weet het ook niet. ’Manu’ is de beste keeper ter wereld, maar we hebben ook veel vertrouwen in Sven Ulreich.” De 34-jarige Ulreich is de vervanger van Neuer.

Bayern neemt het zaterdag in de Bundesliga thuis op tegen Mainz 05. Dinsdag komt Internazionale naar Duitsland, maar beide ploegen zijn al zeker van overwintering in de Champions League.

Ook Thomas Müller, Leroy Sané en Lucas Hernández zijn er niet bij tegen Mainz.

Duitsland begint het WK op 23 november met een wedstrijd tegen Japan.

Neymar niet meer vervolgd wegens mogelijke fraude bij transfer

13.59 uur: De Braziliaanse voetballer Neymar wordt niet meer vervolgd voor mogelijke fraude bij zijn transfer van Santos naar Barcelona in 2013. Een Spaanse aanklager heeft alle beschuldigingen tegen de aanvaller ingetrokken. Tegen Neymar was een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 10 miljoen euro geëist.

Neymar ging in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Vier jaar eerder had de Spaanse club hem overgenomen van Santos uit Brazilië. Een rechtbank in Barcelona boog zich sinds vorige week over die transfer, waarbij fraude zou zijn gepleegd.

Een investeringsmaatschappij die destijds 40 procent van de transferrechten van Neymar bezat, beweerde dat Barcelona en het kamp-Neymar gefraudeerd hadden met de transfersom. Er zouden tientallen miljoenen extra zijn overgemaakt naar een maatschappij waarvan de vader van de speler de eigenaar is. Naast de Braziliaanse topvoetballer waren ook onder anderen zijn ouders, hun bedrijf N&N en de oud-voorzitters Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu van FC Barcelona aangeklaagd. Ook alle beschuldigingen tegen hen zijn ingetrokken.

Neymar meldde zich vorige week bij een rechtbank in Barcelona. Hij verklaarde niet betrokken te zijn geweest bij de onderhandelingen. „Mijn vader deed dat altijd en nu nog steeds. Ik onderteken alles waarvan hij zegt dat ik dat moet doen”, zei de 30-jarige aanvaller, die zich sinds 2017 de duurste voetballer ter wereld mag noemen. „Het was altijd mijn droom om voor Barcelona te voetballen.”

Günes nieuwe trainer van Weghorst bij Besiktas

10:46 uur Senol Günes is de nieuwe trainer van aanvaller Wout Weghorst bij Besiktas. De 70-jarige coach is de opvolger van Valérien Ismaël, de Fransman die woensdag na zeven maanden werd ontslagen.

Günes leidde de nationale ploeg van Turkije als bondscoach naar een derde plaats op het WK van 2002. Hij was van 2015 tot en met 2019 ook al trainer van Besiktas. Hij won toen twee landstitels met de club uit Istanbul.

Besiktas staat vijfde in de Turkse competitie, met een achterstand van 4 punten op koploper Fenerbahçe, dat een duel minder heeft gespeeld.

Tennisseizoen 2023 begint met gemengd landentoernooi United Cup

09:32 uur Het nieuwe tennisseizoen wordt eind december ingeluid met de zogenoemde United Cup. Aan het landentoernooi voor gemengde landenteams in Australië zullen achttien landen deelnemen. Brisbane, Perth en Sydney fungeren over ruim twee maanden als speelsteden.

De teams op de United Cup bestaan uit acht tennissers: vier mannen en vier vrouwen. Zij wordt onderverdeeld in zes poules van drie.

Op het nieuwe toernooi worden ook punten voor de wereldranglijst verdeeld. Bovendien valt er zo’n 15 miljoen euro aan prijzengeld te verdelen.

De United Cup, van 29 tot en met 8 januari, geldt als voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op maandag 16 januari.

Curry leidt Warriors naar zege op Miami Heat

07:08 uur Basketballer Stephen Curry heeft zijn ploeg Golden State Warriors naar een zege op Miami Heat geleid (123-110). De meest waardevolle speler van het afgelopen seizoen in de NBA maakte 10 van zijn 33 punten in de laatste 5 minuten van de wedstrijd.

Golden State Warriors, regerend kampioen van de NBA, herstelde zich van de nederlaag van afgelopen week tegen Phoenix Suns (134-105). Jimmy Butler maakte 27 punten voor Miami Heat.

Luka Doncic was de grote man bij Dallas Mavericks in het gewonnen duel met Brooklyn Nets (129-125). De Sloveen maakte 41 punten.