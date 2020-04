Roger Federer (38): ’Kan niet wachten om volgend jaar weer op Wimbledon te spelen’

De Zwitser wilde in Londen een gooi doen naar zijn negende eindzege. ’King Roger’ kan nog steeds het fameuze grastoernooi winnen, maar is verwikkeld in een race tegen de tijd. De kans op de 21e grandslamtitel voor de recordhouder wordt wel steeds kleiner. Zoals bekend zit Rafael Nadal, bij wie de teller op 19 staat, de Zwitserse maestro op de hielen.

Het lijkt er met de boodschap van Federer op zijn story op Instagram in ieder geval op dat hij het in ieder geval in 2021 ook nog gaat proberen.

Halle

Het tennistoernooi van Halle heeft nu al de toezegging dat de Zwitser volgend jaar deelneemt.

Bekijk ook: Wimbledon afgelast vanwege coronavirus

Nadat woensdag duidelijk werd dat ook Wimbledon vanwege het coronavirus komende zomer niet doorgaat, verdwenen ook voorbereidingstoernooien als Halle en Rosmalen van de kalender. De organisatie van het Duitse grastoernooi kreeg steun van de 38-jarige Zwitser. „Ik verheug me nu al op mijn terugkeer volgend jaar in Halle”, liet Federer optekenen.

Federer heeft een levenslang contract met het toernooi in Halle, dat hij inmiddels ook al tien keer won. Het is de plek waar hij zich voorbereidt op Wimbledon.