Fan van ijsprinses Michael Boogerds vrouw Darya mocht Lindsay van Zundert helpen richting Spelen: ’Alles in zich om wereldtop te halen’

Door Hans Ruggenberg

Michael Boogerd en zijn vrouw Darya Manoylo zitten dinsdag aan de buis gekluisterd als Lindsay van Zundert debuteert op de Winterspelen. De oud-wielerprof is sinds zijn deelname aan ’Sterren Dansen op het IJs’ in 2011 verslingerd geraakt aan kunstrijden. Hij is fan van de 17-jarige Van Zundert, die Nederland als jongste atleet vertegenwoordigt in Peking. Tevens omdat Darya een bijdrage heeft geleverd aan de schaatskunsten van de Brabantse. „Vroeger zette ik de tv uit, maar nu kan ik er geboeid naar kijken”, aldus Boogie.