Opgedoken video doet nieuw licht schijnen over ’kusgate’ rond Luis Rubiales

In de bewuste video, die dateert van in de spelersbus, ná de gewonnen wereldtitel, lacht Hermoso om verschillende beelden van dé kus. De Spaanse vindt ook de vergelijking met de kus tussen voetbalicoon Iker Casillas en toenmalige vriendin Sara Carbonero na de gewonnen WK-finale in 2010 enorm amusant. „Zoals Iker en Sara”, lacht een van haar ploeggenotes.

De speelsters riepen dan ook nog in koor ’beso, beso, beso’, wat ’kus, kus, kus’ betekent. Niet veel later stapt Luis Rubiales onder luid gejuich de bus in: „Stop ermee, jullie laten me nog blozen”, zegt hij.

Koren op molen Rubiales

De RFEF verzocht maandag de inmiddels geschorste Rubiales met onmiddellijke ingang af te treden. De RFEF nam zich ook voor om een „diepgaande organisatorische herstructurering” door te voeren op strategische posities binnen de voetbalbond. Die moet zorgen voor een nieuwe fase in het management van het Spaanse voetbal.

De nieuw opgedoken video zal nu mogelijk koren op de molen van Rubiales zijn, die blijft volharden dat hij niets misdeed. „De waarheid zal zegevieren en ik zal mijn volledige onschuld aantonen”, onderstreepte Rubiales onlangs nog.

Tuchtprocedure

Intussen kreeg Hermoso nog maar eens steun uit de voetbalwereld. De vrouwenploeg van FC Barcelona toonde zich solidair met de Spaanse door voor een oefenpartij tegen Club America een T-shirt te tonen met daarop: ’Jenni, voor jou en voor ons allen’.

Een paar dagen later stelde Hermoso - in tegenstelling tot eerdere uitlatingen over de zaak - dat ze de kus helemaal niet wilde en verklaarden de 23 speelsters die Spanje de wereldtitel bezorgden dat ze niet meer voor hun land willen uitkomen onder het huidige bestuur. De FIFA startte daarna een tuchtprocedure tegen de Spaanse bondsvoorzitter en schorste hem voor 90 dagen. De Spaanse vicepremier Teresa Ribera vertelde dat de regering er alles aan zou doen om ervoor te zorgen dat Rubiales opstapt of afgezet wordt.

Nieuwe wending in saga

De Spaanse voetbalbond (RFEF) zorgde daarna weer voor een nieuwe wending in de saga door te dreigen met juridische stappen tegen Hermoso en speelstersvakbond Futpro vanwege de verklaring van de speelster dat de kus niet met instemming gebeurde.

Volgens de Spaanse bond loog de intussen geschorste voorzitter niet toen hij tijdens de spoedvergadering verklaarde dat de kus met instemming plaatsvond en Hermoso hem had opgetild tijdens de huldiging van de Spaanse voetbalsters. Het statement bevatte vier foto’s van het incident die moeten aantonen dat Rubiales door Hermoso wel degelijk werd opgetild.