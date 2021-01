Ahoy steekt vinger op voor organisatie Davis Cup Finals: ’Natuurlijk interesse’

De organisatie is tevens van plan om het toernooi dit jaar verspreid over drie landen te spelen. Geïnteresseerde steden kunnen een bid indienen. In maart wordt besloten welke steden er behalve Madrid in aanmerking komen voor organisatie. Dat is volgens de organisatie ook afhankelijk van de geldende coronaregels.

Rotterdam Ahoy staat niet onwelwillend tegenover het huisvesten van de Davis Cup Finals dit jaar of in de toekomst. „Rotterdam Ahoy is natuurlijk altijd geïnteresseerd om topevenementen te verwelkomen. In het geval van de Davis Cup gaat het er echter in eerste instantie om of de KNLTB zich als partner van de ITF kandidaat wil stellen”, meldt Ahoy. „Op basis daarvan zouden we dan eventueel mee willen kijken naar de mogelijkheden.”

Opties

De KNLTB bespreekt de mogelijke opties dinsdag, aldus algemeen directeur Erik Poel. „Ik heb het nieuws ontvangen en ik was verrast, want het ging altijd alleen maar over Madrid”, aldus Poel. „Er zijn een paar mitsen. Ten eerste moeten we ons eerst zelf weten te plaatsen, want hoe kunnen we mensen enthousiast maken voor een wedstrijd van Uruguay? En dat weten we pas in september. En je moet een behoorlijk pak geld meebrengen, en dan praat je over miljoenen. Het klinkt leuk en we gaan het serieus bekijken.”

Ahoy verwelkomt begin maart internationale toptennissers op het ABN AMRO World Tennis Tournament (ATP-500). Het sportpaleis heeft er nooit een geheim van gemaakt grotere evenementen te willen organiseren. Zo werd er in het verleden al gesproken over de mogelijkheid ooit een masterstoernooi (ATP-1000) te organiseren.

Het aantal deelnemers wordt na de komende editie van de Davis Cup teruggebracht van achttien naar zestien. Tijdens de aanstaande editie zijn achttien landen verdeeld over zes groepen van drie.

Oranje

De komende editie vindt plaats van 25 november tot en met 5 december. Oranje is niet vertegenwoordigd. In 2019 was Nederland wel van de partij, maar kwam de ploeg niet verder dan de groepsfase. Vorig jaar ging het eindtoernooi niet door in verband met het coronavirus.