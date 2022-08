Matchwinnaar Luuk de Jong: ’Camp Nou van Barcelona is mooi, maar dit is mijn thuis’

„Ik spring voor Luuk, Jij springt voor Luuk. Wij springen allemaal voor Luuk”, zongen de dolgelukkige fans van PSV na het laatste fluitsignaal. „Hier ben ik voor teruggekomen”, zei De Jong voor de camera van ESPN. „Camp Nou van Barcelona is mooi, maar dit is mijn thuis.”

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

AS Monaco was een groot deel van de wedstrijd beter dan PSV. Maar Érick Gutiérrez sleepte in de 89e minuut een verlenging uit het vuur voor de club uit Eindhoven. Cody Gakpo kon nauwelijks meer lopen in de verlenging. Ook Jordan Teze strompelde over het veld, Maar de verdediger leverde wel de assist op de 3-2.

„Ik had zelf ook kramp in mijn hamstrings”, zei De Jong, „Maar het is gelukt. Nu spelen we tegen Rangers in de play-offs. Ik heb er nu al zin in.”

Bekijk ook: Luuk de Jong brengt PSV stap dichter bij Champions League

Ruud van Nistelrooy bedankt de supporters na de 3-2 overwinning. Ⓒ ANP

Van Nistelrooy prijst karakter en wilskracht

Ruud van Nistelrooy complimenteerde de spelers voor hun doorzettingsvermogen. Uitschakeling leek lange tijd nabij, maar de Eindhovenaren redden het na verlenging toch nog.

„Het wedstrijdverloop was duidelijk”, zei Van Nistelrooij, die zag dat Monaco de overhand had en PSV achteruit drukte. „De tweede helft kwamen we er niet meer uit. Dan moet je het ergens anders vandaan zien te halen. Ik heb vandaag weer gezien dat wij nooit opgeven. Het zit goed met het karakter, de wilskracht, de mentaliteit en eenheid.”

Bekijk ook: Van Bronckhorst met Rangers nu tegenstander van PSV

Herbeleef het duel via ons scorebord met uitgebreide statistieken