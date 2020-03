Hartverwarmende actie AS Roma

De club stelde tientallen pakketten samen met daarin onder meer pasta, kaakjes, een Peroni-biertje en flessen water, maar ook met mondkapjes, handschoenen en desinfecterende handgel. Ieder pakket bevatte daarnaast een editie van de beroemde Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport én een sjaal van AS Roma, de club van oud-Ajacied Justin Kluivert.

De pakketten werden voor de deur afgeleverd bij de bejaarde seizoenkaarthouders in Rome. De oudste fan, de in 1923 geboren Eliseo Lorenzetti, kreeg ook nog een gesigneerd shirt van spits Edin Dzeko.

Italië is in Europa het zwaarste getroffen door het coronavirus. Het dodenaantal als gevolg van het longvirus steeg vrijdag met 919 naar 9134 mensen. Dat betekende de grootste toename in een dag sinds het longvirus op 21 februari voor het eerst in Italië werd aangetroffen. De Italiaanse voetbalcompetities liggen allemaal al enkele weken stil.