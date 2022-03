Glory kondigt sancties aan na rellen: ’We zijn aangeslagen’

In een verklaring laat Glory weten dat er strenge sancties zullen volgen. „We zullen alle nodige maatregelen nemen en de strengste sancties, inclusief juridische acties, toepassen op iedereen die hier direct of indirect aan heeft deelgenomen.”

Volgens de bond heeft ’een groep individuen met slechte bedoelingen zaterdagavond het evenement bijgewoond’. „Zij vertoonden onveilig gedrag tijdens het evenement. Met het oog op de veiligheid van het publiek en op verzoek van de lokale autoriteiten, heeft Glory het evenement stopgezet.”

Imago sport verdoezelen

Om te vervolgen: „Het was de eerste keer dat een dergelijk incident ooit heeft plaatsgevonden op een Glory-evenement, en met de kennis van vandaag weten we inmiddels alle aanwezigen veilig zijn en niemand ernstig gewond is geraakt. Veiligheid van alle deelnemers en aanwezigen is en zal altijd de hoogste prioriteit van Glory zijn.”

Volgens de bond proberen deze individuen het imago te verdoezelen van de sport. „We zijn aangeslagen door het feit dat deze onverantwoordelijke acties de avond van iedereen hebben verpest: van vechters, tot kijkers, tot de 7.000 fans, en Glory-medewerkers en partners die deelnamen in de uitverkochte Trixxo Arena die verondersteld werd deel uit te maken van een speciale avond. Deze individuen probeerden het imago te bezoedelen van de sport waar wij en miljoenen fans over de hele wereld van houden en om geven. Dit soort gedrag hoort niet thuis in onze sport of op onze evenementen.”