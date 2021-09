Guus Til tilt Feyenoord over dode punt heen in spectaculair voetbalgevecht met NEC

Feyenoord schoot zaterdag uit de startblokken. Binnen zeventien minuten konden de thuisfans twee keer juichen. Eerst na een rake strafschop van Orkun Kökcü, die mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van NEC-doelman Mattijs Branderhorst op Til.

Niet veel later knalde Luis Sinisterra de 2-0 tegen de touwen. Na een heerlijke dieptepass van Marcos Senesi pegelde de Colombiaan met links zijn achtste treffer van het seizoen binnen. Drie daarvan maakte de aanvaller in de Eredivisie.

Orkun Kökcü schiet vanaf elf meter de 1-0 binnen. Ⓒ ProShots

Tot afgrijzen van Het Legioen was het voor rust echter alweer gelijk. Namens NEC vonden Magnus Mattsson en Cas Odenthal in de respectievelijk 32e en 44e minuut het net.

In de tweede helft was het invaller Calvin Verdonk die de Nijmeegse comeback compleet maakte. De oud-Feyenoorder schoot in de 74e minuut met zijn eerste balcontact de 2-3 achter Oranje-doelman Justin Bijlow.

Cas Odenthal zette NEC op 2-2. Ⓒ ProShots

Echt lang kon NEC echter niet van de voorsprong genieten. Zes minuten na het vijf doelpunt van de avond zorgde Til met een rake kopbal uit een corner van Kökcü voor de Rotterdamse gelijkmaker.

Met de hartstochtelijke steun van de eigen fans ging Feyenoord op jacht naar de winnende treffer, en die kwam er ook. Opnieuw was het Til die scoorde, al ging daar volgens alles en iedereen van NEC een duw van Bryan Linssen aan vooraf. De VAR was het daarmee eens, maar scheidsrechter Joey Kooij ging niet akkoord en keurde de treffer na het bestuderen van enkele herhalingen alsnog goed. De doelpuntenteller van de makkelijke scorende Til (over alle competities) staat inmiddels op tien.

In blessuretijd maakte invaller Cyriel Dessers het Feyenoord-feestje compleet. De Belg, gehuurd van KRC Genk, besliste de wedstrijd en maakte de 5-3. De Rotterdammers hebben met een wedstrijd minder gespeeld 4 punten achterstand op koploper Ajax.

