Friese Derby prooi voor SC Heerenveen; Cambuur nu laatste

Cambuur begon het duel fenomenaal en precies zoals de eigen aanhang het graag ziet. De ploeg van Sjors Ultee overdonderde Heerenveen en binnen twee minuten volgde een oerkreet die ‘dertig kilometer verderop’ (de benaming voor de rivaal uit Heerenveen) ongeveer te horen was. De 1 meter 95 lange Bjørn Johnsen vouwde zijn been om een verdediger om een voorzet van Michael Breij op indrukwekkende wijze tot de verre bovenhoek te verlengen: 1-0.

De eerste goal van de voormalig Eredivisie-topscorer in dienst van Cambuur, was het startschot voor meer, zo leek het. Niet veel later combineerden Breij en Johnsen zich tot een nieuwe grote kans voor Cambuur, maar Breij kwam net niet lekker uit met zijn passen na de kaats van de Noorse spits om ook de 2-0 binnen te schieten.

Storm gaat liggen

Toen de ergste storm was gaan liggen, voetbalde Heerenveen zich steeds beter in het duel. Een kopbal van Pawel Bochniewicz verdween net naast het doel en ondertussen werd duidelijk dat een andere Noor, Osame Sahraoui, zich wel eens tot smaakmaker van deze editie van de Friese Derby zou kunnen ontpoppen. De kleine dribbelaar, die afgelopen winter overkwam van het Noorse Vålerengen IF, zorgde voor het gevaar van de ploeg van Kees van Wonderen en dat leidde na ruim 21 minuten spelen tot een goal. Sahraoui schoot in het strafschopgebied van Cambuur loepzuiver de 1-1 in de kruising.

Spitsuur bij scheidsrechter Danny Makkelie tijdens de Friese derby. Ⓒ ProShots

Kort daarop was de Noor opnieuw verantwoordelijk voor een korte adempauze bij de Cambuur-supporters, toen Ché Nunnely net zijn hoofd niet tegen een op het oog afgemeten voorzet kreeg.

Het duurde lang voordat het in de tweede helft écht opwindend werd. Met de entree van Mimoun Mahi na een uur spelen, hij verving Mees Hoedemakers, moest dat gaan gebeuren aan Cambuur-zijde. Kort daarop wist de thuisploeg zich niet onder de druk van Heerenveen uit te voetballen, door een uitstekend doordekkende Jeffrey Bruma. Het leidde tot een schotkans voor Rami Al Hajj, na een technisch hoogstandje, maar de bal vloog naast het doel van Robbin Ruiter.

Omhaal na scrimmage

Twee minuten later scoorde Heerenveen via Milan van Ewijk alsnog en die treffer werd opnieuw ingeleid door Sahraoui. Een actie tot op de achterlijn, leidde tot een scrimmage voor de goal waarbij de bal via Ruiter, de lat en een omhaal van Van Ewijk, door Nunnely over de doellijn leek te worden gedrukt: 1-2. Maar de omhaal van Van Ewijk was de lijn al gepasseerd voordat Ruiter kon ingrijpen.

In de 77e minuut veerde het grootste gedeelte van het publiek in Leeuwarden op, toen invaller Robin Maulun een afgeslagen bal naar de verre hoek stuurde, maar zijn poging verdween naast het doel. Kort daarop moest Sahraoui zijn eerste 78 minuten als basisspeler bekopen met (op het oog) wat liesklachten en werd hij net als Sydney van Hooijdonk naar de kant gehaald.

Roberts Uldrikis had het Cambuur-stadion nog kunnen laten ontploffen van vreugde, maar hij kopte in de 83e minuut een panklare voorzet van Silvester van der Water in de handen van doelman Xavier Mous. Daarmee bleek het ergste gevaar voor Heerenveen achter de rug en drukte de ploeg van trainer Kees van Wonderen de rivaal naar de laatste plaats in de Eredivisie, door het puntje van FC Groningen tegen FC Emmen (1-1) een dag eerder.