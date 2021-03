Commentator ziet zoon invallen tegen Jong Oranje: ’Zet me niet voor schut, jongen’

„De aanvoerder Arne Maier gaat van het veld af en wordt vervangen door, en ik zeg dit zo neutraal mogelijk, Anton Stach van Greuther Fürth, die zijn eerste wedstrijd voor Jong Duitsland speelt”, zo luidde het commentaar. „Ik zou nu kunnen zeggen: zet me niet voor schut, jongen! Maar dat doe ik natuurlijk niet.”

Bij een stand van 1-0 in het voordeel van Nederland werd Stach in gebracht als vervanger van Arne Maier. Enkele minuten na zijn entree werd de openingstreffer van Justin Kluivert ongedaan gemaakt door Lukas Nmecha. Hierdoor heeft Duitsland alles in eigen hand met het oog op de knock-outfase.

Dat nieuws deed vader Stach goed, zo deelde hij na afloop mee. „Ik zat met hartkloppingen op mijn plek. Ik dacht alleen maar: maak geen fout, jongen! Maar het ging goed.