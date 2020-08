Jordi Cruijff pleit voor Frank Rijkaard als bondscoach

„Dat de KNVB een type-Koeman zoekt, vind ik logisch”, zegt Cruijff als hem heel expliciet naar de opvolging wordt gevraagd. „Ik denk dat Frank ook een type is waar de internationals voor willen vechten. Hij is een elegante kerel die weet wat hij moet doen om het tactisch neer te zetten én om de juiste sfeer te creëren.”

De samenwerking met Ten Cate noemt Cruijff perfect. „Dat is een perfecte combi. Maar de KNVB moet het in de eerste plaats willen. En dan moet blijken of Frank het ook ziet zitten. Hij heeft een tijdje geleden al gezegd dat hij genoeg heeft van de voetballerij.”