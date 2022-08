Definitief: Audi vanaf 2026 in Formule 1

Op een speciaal belegde persconferentie op Spa-Francorchamps stelt Audi’s CEO Markus Duesmann dat het een ‘perfecte timing’ is om deel te nemen. Mogelijk neemt Audi ook een meerderheidsaandeel in Sauber (nu in de sport actief als Alfa Romeo), maar daar wordt nog niet over gerept. ,,Racen zit in het dna van Audi. Of het nu Le Mans, DTM of Formule E is geweest, we zijn overal actief en succesvol. We willen dat continueren in de Formule 1.”

Audi kreeg, net als Porsche, eerder dit jaar al groen licht van de overkoepelende Volkswagen Group om in te stromen in de Formule 1. De aankondiging komt nadat er eerder deze maand door autosportfederatie FIA een definitieve klap werd gegeven op de reglementen voor de nieuwe motoren, die dus vanaf 2026 worden gebruikt in de koningsklasse van de autosport. In vergelijking met de huidige modellen verdwijnt het complexe onderdeel MGU-H en worden de motoren goedkoper. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van honderd procent duurzame brandstof.

Porsche wordt al tijden in verband gebracht met een samenwerking met het Red Bull Racing van Max Verstappen, maar van een definitieve deal daaromtrent lijkt nog geen sprake.