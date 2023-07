PSV treft Sturm Graz in derde voorronde Champions League

De winnaar van die voorronde strijdt in de play-offs om een ticket voor de groepsfase. De heenwedstrijd wordt 8 of 9 augustus gespeeld. De return zal zijn op 15 augustus.

De Eindhovenaren wisten de afgelopen twee seizoenen steeds wel de play-offs te halen in de voorronde van het kampioenenbal, maar respectievelijk Benfica en Rangers FC waren toen te sterk. De Eindhovenaren kunnen Rangers FC ook dit jaar tegenkomen in de play-offs. Daarin is ook het Portugese Braga een potentiële opponent.

Scherpen

PSV is de nummer twee uit de Eredivisie. Feyenoord zit als kampioen rechtstreeks in de groepsfase van de Champions League. Sturm Graz eindigde achter RB Salzburg als tweede in de competitie. Bij de Oostenrijkers zit doelman Kjell Scherpen in de selectie.

PSV nam het in seizoen 2021-2022 ook op tegen de Oostenrijkers in de groepsfase van de Europa League. De Brabanders wonnen toen met 4-1 in Oostenrijk en met 2-0 in Eindhoven. Sturm Graz speelde afgelopen seizoen in de Europa League twee keer tegen Feyenoord. De Rotterdammers wonnen thuis met 6-0, maar verloren toen in Oostenrijk met 1-0.