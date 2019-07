Algerije grijpt Afrika Cup

Baghdad Bounedjah maakte al in de tweede minuut het winnende doelpunt voor Algerije. Een schot van aanvaller Baghdad Bounedjah werd door een verdediger van Senegal van richting veranderd. Doelman Alfred Gomis zag de bal net onder de lat in het doel verdwijnen.

De Woestijnvossen wonnen voor de tweede keer in de historie de Afrika Cup. Dat gebeurde voor de eerste en enige keer in 1990. Senegal was vooral in de tweede helft veel sterker. Na een uur spelen leek de kwartfinalist van het wereldkampioenschap van 2002 een strafschop te krijgen wegens hands. Scheidsrechter Alioum Alioum draaide die beslissing na het zien van televisiebeelden echter terug. Ook daarna bleef Senegal beter. Algerije hield echter stand.

Algerije kwam de groepsfase zonder puntenverlies en rekende vervolgens tot de finale af met Guinee, Ivoorkust en Nigeria. Het brons bij de Afrika Cup was er voor Nigeria. De Nigerianen rekenden donderdagavond af met Tunesië: 1-0.