Bondscoach Brazilië onder indruk van Neres

En daar is - zeker met de afwezigheid van Neymar richting de Copa Amerika - Tite maar al te blij mee. ,,David heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Hij is in vorm en ik zie dat hij met vertrouwen speelt. Dit is precies waarom ik hem heb opgeroepen”, riep de bondscoach na afloop tegen Globo Esporte.

Brazilië begint de Copa America komende zaterdag met een wedstrijd tegen Bolivia.

Bekijk ook: Mooie primeur voor Neres bij Brazilië