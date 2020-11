Vuelta: Primoz Roglic raakt rode trui kwijt, Hugh Carthy pakt ritzege

Het peloton kreeg deze zondag een zwaar parcours voorgeschoteld. Pola de Laviana was de vertrekplaats, met 109,4 kilometer verderop de finish in Alto de l’Angliru. Tijdens de etappe kregen de coureurs met vijf gecategoriseerde bergen te maken, met als letterlijk hoogtepunt en slotstuk de Angliru, ofwel: het beest van Asturië. Een col van de hoogste categorie, die ruim twaalf kilometer lang is en een gemiddelde van 10% aantikt.

Maar voordat het peloton begon aan de dikste puist van de twaalfde etappe, was het eerst tijd voor vier andere klimmetjes van respectievelijk twee keer de 3e en twee keer de 1e categorie.

Martin slaat slag om bergtrui

Met Guillaume Martin voorop, de drager van de bergtrui en leider in dat klassement, demarreerde een flink aantal renners aan het begin van de bergetappe uit het peloton. Bij de eerste klim, die de kopgroep prima kon verteren, kwam de Fransman als eerste boven en sprokkelde hij nog wat extra punten bijeen om zich steviger in zijn bergtrui te rijden.

Guillaume Martin doet goede zaken in de strijd om de bergtrui. Ⓒ ANP/HH

Al snel volgde de tweede col van de dag (Alto de Santo Emiliano). Wederom een prooi voor de kopman van Cofidis. De groep renners, met ook de Nederlander Julius van den Berg (EF Pro Cycling) in de gelederen, stoomde hard door naar de derde test van de dag. Het werd echter een repeterend verhaal. Want ook op de Alto de la Mozqueta kwam Martin als eerste boven. In totaal wist Martin maar liefst 26 punten te verzamelen. Op de op een na laatste klim, de Alto del Cordal, pakte de Cofidis-man namelijk ook nog even de volle buit.

Strijd om rood

De kopgroep kreeg uiteindelijk niet de ruimte om te strijden voor de dagzege, dat zag het peloton niet zitten. Jumbo-Visma reed in eerste instantie vooraan, maar werd halverwege de etappe afgelost door Movistar, dat het tempo flink opvoerde. De Spaanse wielerploeg was er dan ook deels verantwoordelijk voor dat de kopgroep aan de voet van de laatste klim werd ingerekend.

Het peloton was in de tussentijd, door de tempoverhoging van Movistar, ook flink uitgedund terwijl het begon aan de de Alto de l’Angliru. Zo verloor Richard Carapaz, de grootste concurrent van Primoz Roglic in de strijd om de rode trui, al zijn kompanen. De kopman van Jumbo-Visma hield daarentegen nog vijf knechten over. De geel-zwarte brigade had inmiddels ook weer het heft in eigen handen genomen.

Het beest van Asturië is niet voor niets de bijzondere bijnaam van de pittige col. Het was direct flink aanpoten voor de klassementsrenners. Een voor een vielen de kopmannen af, tot er nog een kleine groep overbleef die streed om de eindzege.

Een van hen was Enric Mas. De Spanjaard van Movistar opende op ’Los Cobayos’, bij een stijging van 18%, als eerste de aanval. Mas kreeg uiteindelijk gezelschap van Hugh Carthy en Carapaz, die aan Roglic was ontsnapt. De Sloveen kon het tempo niet bijbenen en verloor zijn rode trui aan de kopman van Ineos Grenadiers. Carthy kwam uiteindelijk als ritwinnaar uit de bus.

Programma en klassement

Na de loodzware rit van zondag krijgen de renners voordat de volgende etappe van start gaat een dag rust. Maandag dus geen Vuelta, maar dinsdag worden de kettingen weer ingesmeerd voor de 33,7 kilometer lange tijdrit van Muros naar Mirado de Ézaro.

Over het algemeen een vlakke tijdrit, met aan het eind nog een behoorlijke kort maar pittige klim. De coureurs rijden de laatste 1,8 kilometer bergop en krijgen te maken met een helling die een gemiddelde stijging kent van 14,6%.

De verschillen in het klassement zijn een stuk kleiner geworden na de twaalfde etappe. Carapaz is de nieuwe leider en heeft tien seconden voorsprong op Roglic. Carthy heeft een klein sprongetje gemaakt en staat nu derde op 32 seconden achterstand op de rodetruidrager. Daniel Martin staat vierde en moet 35 seconden toegeven op de leider in het klassement.

