Slot kijkt na monsterzege met Feyenoord uit naar Klassieker: ’Dit geeft veel vertrouwen’

Slot was verbaasd over de ruime zege van Feyenoord. „Want ik vind Shakhtar een goede ploeg hebben”, stelde hij. „Maar ze krijgen in Oekraïne niet deze tegenstand. En we weten hoe dat komt”, doelde hij op de oorlog met Rusland die veel topspelers deed besluiten te vertrekken.

„Natuurlijk helpt deze zege voor het duel met Ajax”, zei Slot. „Dit geeft veel vertrouwen. Maar dat zelfvertrouwen hadden we wel. Maar ik zie ook dat Ajax onder trainer Heitinga weer het niveau heeft dat het in het begin van het seizoen onder Schreuder ook had. Ajax heeft weer een goede ploeg.” Zondag is de topper in de Eredivisie in de Johan Cruijff ArenA.

Slot vestigde een clubrecord met een vijftiende Europese zege. Bert van Marwijk en Ernst Happel bleven bij Feyenoord steken op veertien internationale overwinningen „Natuurlijk ben ik trots dat ik bij een club met zo’n grote historie een record heb gepakt”, zei Slot. „Maar Van Marwijk en Happel speelden wel in grotere competities. Wij versloegen vorig seizoen Drita in de voorronden van de Conference League. Maar dat weet over honderd jaar niemand meer als ik dat record nog heb.”

De voeten van Feyenoorder Idrissi doen weer wat zijn hoofd wil

Met twee doelpunten had Oussama Idrissi een aardig aandeel in de monsterzege van Feyenoord. ,,We zijn eindelijk eens efficiënt met de kansen omgesprongen”, zei hij. „Dan krijg je snel meer ruimte. Dan wordt het makkelijker. Zeker als je defensief bijna niets blijft weggeven.”

Idrissi zei nog niet zo lang geleden dat zijn voeten niet deden wat zijn hoofd wil. Maar na zijn winnende treffer in de slotfase tegen FC Groningen (1-0) en twee doelpunten tegen Shakhtar kan hij weinig meer fout doen bij de aanhang van Feyenoord. Trainer Arne Slot gunde hem een publiekswissel na zijn fraaie treffers tegen de bezoekers uit Oekraïne. „Ik wilde hem eruit lichten”, zei de coach van de thuisploeg. „Deze goals heb ik hem alleen zien maken toen hij shirts van andere clubs droeg.”

Oussama Idrissi (l) viert de 4-0. Ⓒ ANP/HH

„Als je lekker in je vel zit en met z’n allen doet wat je moet doen, dan begin je lekker aan de volgende wedstrijd”, doelde Idrissi op de ontmoeting van zondag met zijn oude ploeg uit Amsterdam. „Maar de wedstrijd tegen Ajax is een speciale. Dat duel heeft zoveel impact op onze supporters maar ook op die van Ajax. Heel Nederland kijkt zo’n beetje mee. Deze zege zegt weinig over het duel met Ajax. Ik vind Shakhtar een goede ploeg hebben. Maar dat team heeft wel veel last van die verschrikkelijke oorlog. Ik hoop echt dat er snel betere tijden voor iedereen in Oekraïne komen. Tijdens de wedstrijd hebben we de spelers van Shakhtar met korte gesprekken een hart onder de riem gestoken.”

Coach Shakhtar wijst op oorlog na zeven treffers van Feyenoord

Trainer Igor Jovicevic van Shakhtar Donetsk schaamde zich na de nederlaag bij Feyenoord in de Europa League. „Ik wil mijn excuses maken aan de aanwezige fans uit Oekraïne”, zei hij. „Feyenoord was veel beter. Maar ik weet wel dat we alles hebben gegeven. Dat is niet voldoende in de situatie waar we nu mee te maken hebben.”

„Het is heel moeilijk om goed te trainen tijdens de oorlog”, vervolgde Jovicevic. „Voor een uitwedstrijd moeten we vaak 24 uur reizen met een bus. Want vliegen in Oekraïne is niet mogelijk nu. Ik wil echt niet allerlei excuses aandragen. Feyenoord heeft verdiend gewonnen. Maar de situatie is niet makkelijk voor ons.”

„Feyenoord strafte bijna iedere fout van ons af met een doelpunt”, zei de coach. „We speelden echt tegen een goede ploeg. Ik wil ook het publiek hier bedanken. Veel mensen klapten nadat we 7-1 hadden gemaakt. We voelden de steun van de fans van Feyenoord. Dat was een fijn gevoel.”