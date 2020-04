Sociale partners VVCS, FBO en ProProf voeren ’constructief’ overleg over profvoetbal

De partijen noemden het overleg naderhand constructief. „Het biedt redenen genoeg om de gesprekken op korte termijn voort te zetten.”

Geen van de betrokkenen wilde inhoudelijke mededelingen doen.

Directeur Serge Rossmeisl van de FBO had eerder al aangegeven op deze eerste bijeenkomst niet direct harde afspraken te verwachten. „Haast is geboden, maar het is natuurlijk ook niet zo dat er meteen een plan ligt. Het zou mooi zijn als we alles voor juni kunnen regelen.”

Volgens de KNVB lopen de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie minimaal 300 miljoen euro mis, nu beide competities voortijdig zijn afgebroken. Volgens de nationale voetbalbond kan die schade oplopen tot 400 miljoen euro door gemiste transferinkomsten.

Vooralsnog mag er tot september niet worden gevoetbald in de betaalde afdelingen. Als het daarna wel mag, is het zeer de vraag of toeschouwers worden toegelaten.

Volgens deskundigen is het niet te voorkomen dat spelers salaris moeten inleveren, iets wat bij een redelijk aantal clubs in het buitenland al is afgesproken.