Ajacied Martinez had gehoopt op beslissingswedstrijd met AZ

De Amsterdammers staan sinds de laatst afgewerkte speelronde in maart op doelsaldo bovenaan. AZ komt op doelsaldo acht goals tekort. Echter: de ploeg van Erik ten Hag verloor in de competitie zowel uit (1-0) als thuis (0-2) van de provinciegenoot.

„Ik zou wel een derde keer tegen AZ willen spelen om te bepalen wie kampioen wordt”, aldus Martinez in een interview met de Argentijnse televisiezender TyC Sports.

Martinez verblijft momenteel gewoon in Nederland. Hij mist zijn familie in Argentinië heel erg. „Ik heb veel contact met hen. Het is moeilijk om zo ver bij ze vandaan te zijn op dit moment, maar we moeten sterk blijven. Godzijdank zijn ze oké. Met mij gaat het ook goed. Ik train thuis en kijk met mijn vriendin naar Netflix ter afleiding.”

