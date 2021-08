Chelsea verovert mede dankzij Hakim Ziyech Super Cup

Chelsea-coach Thomas Tuchel had voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen een basisplaats ingeruimd voor Ziyech. De oud-Ajacied maakte in de voorbereiding al indruk op zijn trainer en kreeg dus woensdagavond de kans om te laten zien waarom hij in zijn tweede seizoen bij de Londenaren in de basis hoort.

De Champions league-kampioen begon sterker en drukte Villarreal, dat vorig seizoen na een bloedstollende reeks strafschoppen verrassend de Europa League won van Manchester United, vooral terug op de eigen helft. De Spanjaarden leken daar geen problemen mee te hebben en wachtten af. Na bijna een halfuur spelen beloonde Ziyech het vertrouwen van zijn trainer door zijn ploeg op voorsprong te schieten. Na een prima loopactie dook de 28-jarige Marokkaanse international op voor het doel van Villarreal en werkte hij de voorzet van Kai Havertz binnen. De goal was een dik verdiende voorsprong voor The Blues.

Ook na de openingsgoal hadden de Spanjaarden weinig te vertellen, maar toch was de formatie van Unai Emery dicht bij een goal. Chelsea-goalie Edouard Mendy greep echter uitstekend in na een mooie actie van Boulaye Dia.

Blessure Ziyech

Vijf minuten voor rust kregen Ziyech en Chelsea een enorme domper te verwerken. De doelpuntenmaker en uitblinker van de eerste helft gilde het, na een op het eerste gezicht onschuldig luchtduel, uit van de pijn. De medici probeerden hem nog op te lappen, maar het mocht niet baten. Met een schouderblessure moest Ziyech zich laten wisselen. Christian Pulisic kwam voor hem in de ploeg.

Hakim Ziyech ligt geblesseerd op het veld. Ⓒ HH/ANP

Op slag van rust was Villarreal voor de tweede keer heel dicht bij de gelijkmaker. Een kanonskogel van Alberto Moreno spatte echter uit elkaar op het aluminium en dus zocht Chelsea de kleedkamer op met een 1-0 voorsprong.

Met zijn arm in een mitella nam Ziyech in de tweede helft plaats op de bank. Vanaf daar zag hij hoe Havertz vlak na de hervatting de bal in het zijnet knalde. Aan de andere kant was het overigens ook niet veel later bijna raak. Na een glijpartij schoof Mendy de bal zomaar in de voeten van Gerard Moreno. Laatstgenoemde kon de glijpartij van de doelman van Chelsea echter niet afstraffen.

Er leek in de tweede helft een totaal ander Villarreal op het veld te staan. De ploeg van Emery werd al gevaarlijker en de gelijkmaker hing in de lucht. Dat ontging Tuchel ook niet en hij besloot driedubbel te wisselen. N’Golo Kanté, Werner en Kurt Zouma werden vervangen door Jorginho, Mason Mount en Andreas Christensen.

Gelijkmaker

Een kwartier voor tijd viel de verdiende gelijkmaker dan toch. Op schitterende wijze schoot Gerard Moreno zijn ploeg langszij na een één-tweetje. Het betekende de achtste goal in de laatste negen Europese wedstrijden van Moreno. Na negentig minuten stond er nog steeds een gelijke stand op het scorebord en dus moest er, voor het vierde jaar achter elkaar in de finale van de Europese Super Cup, worden verlengd.

In die verlenging was het beste er wel af bij beide ploegen. Chelsea creëerde nog wat kansen, maar de energie was op en dus stevende de wedstrijd af op een strafschoppenreeks. Daar waren vooral de Spanjaarden blij mee. Net als in de eerste helft lieten zij zich in het slot van de wedstrijd volledig terugzakken op eigen helft.

Twee minuten voor het einde van de verlenging deed Tuchel een ’Van Gaaltje’. Hij haalde zijn keeper Mendy eraf en Kepa Arrizabalaga werd de aangewezen man om de penalty’s te stoppen.

Het bleek een geweldige zet van de coach van Chelsea. Arrizabalaga keerde twee van de zeven penalty’s, terwijl zijn collega er één stopte. En dus veroverden de Engelsen hun tweede Europese Super Cup uit de clubgeschiedenis.