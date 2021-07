Noami Osaka: steenrijk, razend populair, maar soms ook diep ongelukkig

Naomi Osaka boekte in de eerste ronde op de Spelen een makkelijke overwinning op Saisai Zheng. Ⓒ EPA

TOKIO - Afstand houden is het devies tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Maar alle regels vervallen zondag als Noami Osaka de mixed zone betreedt van het Ariake Tennis Park. Journalisten, met name de Japanse, buitelen over elkaar heen om een quote van de Japanse superster op te vangen. De best verdiende vrouwelijke sporter heeft ongekend hectische maanden achter de rug, maar heeft zichzelf hervonden.