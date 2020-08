Arantxa Rus ontmoet Serena Williams

Arantxa Rus Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Arantxa Rus staat vandaag (maandag, red) in New York voor een bijzondere krachtproef. De Nederlandse tennisster speelt in de tweede ronde van het toernooi van Cincinnati, dat door de coronacrisis in ‘the big apple, wordt gespeeld, tegen niemand minder dan Serena Williams.