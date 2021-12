Manchester City weerstaat het kerstwonder van Leicester City, ook Chelsea zegeviert

Manchester City - met Nathan Aké op de bank - verkeert al enige tijd in bloedvorm. De voorbije acht duels werden allemaal gewonnen met doelcijfers van 25-3. Tegen Leicester City startte de koploper nog maar eens furieus, want 25 minuten stond er al een 4-0 stand op het bord. Via goals van Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez (strafschop), Ilkay Gündogan en Raheem Sterling (strafschop) werd de kampioen van 2016 volledig overrompeld.

Daarna ging de storm liggen en slaagde Leicester City er na rust zelfs in terug te keren in de wedstrijd via treffers van James Maddison, Ademola Lookman en Kelechi Iheanacho in amper elf minuten tijd. Lang bleef de hoop een kerstwonder niet aanwezig, want via Aymeric Laporte kregen The Citizens weer een marge van twee. Sterling maakte in de slotfase definitief een einde aan alle hoop van Leicester.

Chelsea wint van Aston Villa

Voor Chelsea leek het mis te gaan op bezoek bij Aston Villa. Na ruim een halfuur kwam de club uit Birmingham namelijk op voorsprong, toen Reece James op knappe wijze een voorzet achter zijn eigen doelman kopte. The Blues rechtten vervolgens wel de rug. Nog voor rust maakte Jorginho vanaf elf meter gelijk. Tien minuten na rust scoorde Romelu Lukaku, waarna Jorginho - nogmaals vanaf de strafschopstip - in blessuretijd voor de 1-3 eindstand tekende.

Bij Aston Villa viel Anwar El Ghazi een kwartier voor tijd in. Chelsea-speler Hakim Ziyech zat negentig minuten lang op de bank.

Arsenal eenvoudig langs nummer laatst

Op bezoek bij Norwich City heeft Arsenal zonder al te veel problemen zijn vierde competitiezege op een rij geboekt. Martin Ødegaard opende al vroeg de score op bezoek bij de hekkensluiter, waar doelman Tim Krul ontbrak vanwege een coronabesmetting. De Noor was op slag van rust aangever bij de 0-2 van Arsenal van Kieran Tierney. Na de pauze was het Bukayo Saka die de feestvreugde nog verder verhoogde voor de bezoekers. In de slotfase liep Arsenal dankzij Alexandre Lacazette vanaf de strafschopstip en Emile Smith-Rowe nog verder weg.

Simpele zege Tottenham

Met Tottenham Hotspur - Crystal Palace stond er ook een heuse Londense derby op het kerstmenu. De wedstrijd zat een halfuur lang op slot, maar werd vervolgens in een mum van tijd beslist in het voordeel van de thuisploeg, waar Steven Bergwijn op de bank zat. Binnen vijf minuten opende Harry Kane de score, was ook nog eens Lucas Moura trefzeker en kreeg bij de bezoekers Wilfried Zaha zijn tweede gele kaart. Met Bergwijn - die na ruim een uur spelen Kane verving - kwam Tottenham na de pauze ook nog op 3-0. Heung-Min Son deed op aangeven van Moura ook nog zijn duit in het zakje.

Southampton wint knap bij West Ham

West Ham United maakte een sterk seizoen door, maar de voorbije weken valt het allemaal net verkeerd voor de ploeg uit Oost-Londen. Ook op de Tweede Kerstdag ging het mis in eigen huis van Southampton. Ondanks dat het zich twee keer terugknokte van een achterstand, wonnen de bezoekers uiteindelijk met 2-3, dankzij een winnende treffer van Jan Bednarek.