Voetbal

Kritiek op geblesseerde en feestende Neymar: ’Met echte pijn dans je niet zo’

Neymar ontbrak deze week tijden Argentinië-Brazilië (0-0) vanwege last van de adductoren van het bovenbeen, zo luidde de officiële lezing. Het is echter niet in goede aarde gevallen dat de aanvaller een paar dagen voor de wedstrijd feestend gespot werd in Sao Paulo.