’Als Donny van de Beek niet springt, dan breekt hij zijn been’

„Met al geel op zak raakt hij mij onder mijn oog”, mopperde hij over de middenvelder van PSV. „En als Donny (van de Beek, red.) niet springt, dan breekt hij zijn been. Of de scheidsrechter was zijn kaarten even kwijt. Of hij wilde hem sparen”, doelde hij op arbiter Dennis Higler.

Blind was tevreden over het spel van zijn Ajax tegen PSV. „We speelden met zes andere jongens, dus het was nog wennen. Maar je ziet dat de spirit goed is. Jongens komen eerder terug van vakantie om er weer bij te zijn. We willen weer presteren in de Champions League en PAOK is een goede tegenstander.”

Blind vond zichzelf terug op het middenveld tegen PSV. „Dat was even geleden, daarom heb ik de afgelopen dagen nog wat beelden bekeken. Maar ik denk dat het wel aardig ging. Het is niet nieuw voor mij.”

Ajax won de Johan Cruijff Schaal dankzij een 2-0 overwinning. Kasper Dolberg tekende al binnen een minuut voor de openingstreffer en Blind verdubbelde in de tweede helft de score.