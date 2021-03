Rick Karsdorp verlengt contract bij AS Roma tot 2025

Rick Karsdorp Ⓒ ANP/HH

ROME - Rick Karsdorp heeft een nieuwe verbintenis ondertekend bij AS Roma. De club maakte bekend de 26-jarige oud-Feyenoorder tot 2025 te hebben vastgelegd. De rechtsback is een vaste kracht in het team van trainer Paulo Fonseca en dit seizoen al goed voor vijf assists en een doelpunt.