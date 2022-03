Femke Kok naast het podium op 500 meter, Jackson wint en pakt eindzege

De Amerikaanse boekte op de laatste 500 meter haar zesde zege in de wereldbeker. Met 37,32 reed ze dezelfde tijd als een dag eerder, toen ze ook won. Ze klopte haar enige overgebleven concurrente in het klassement, de Japanse Nao Kodaira, die vijfde werd met 37,70. Daarmee verzekerde Jackson zich van de eindzege in de wereldbeker.

Kok was in haar rit tegen de Poolse Kaja Ziomek goed weg. Met 37,65 was ze net iets langzamer dan een dag eerder (37,64), toen ze tweede werd.

Michelle de Jong was met 38,05 één honderdste van een seconden sneller dan een dag eerder. Ze werd achtste. Marrit Fledderus reed in de eerste rit met 38,24 de negende tijd. Dione Voskamp werd met 38,63 elfde.

Afscheid Mulder, Van Beek en Ter Mors

Het publiek in Thialf in Heerenveen heeft de gestopte schaatsers Jorien ter Mors, Lotte van Beek en Ronald Mulder uitgezwaaid. De drie schaatsers hadden in de afgelopen weken aangegeven dat ze zouden stoppen nadat ze zich niet hadden geplaatst voor de Olympische Spelen in Peking.

Van Beek en Mulder reden onder applaus hun laatste ronde in Thialf. Ter Mors was vanwege een coronabesmetting niet in Thialf, maar ze liet zich wel zien via een videoverbinding. Ze werd toegesproken door bondscoach Jeroen Otter, die lang haar coach was bij het shorttrack.

Ter Mors won drie keer goud op de Olympische Spelen. In Sotsji 2014 veroverde ze de olympische titel op de 1500 meter. Ook won ze goud op de ploegachtervolging met Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Lotte van Beek. Bij de Spelen van Pyeongchang won Ter Mors de 1000 meter en brons op de aflossing bij het shorttrack. Daarnaast veroverde ze drie wereldtitels en werd ze Europees kampioene shorttrack. Van Beek won naast het goud op de ploegachtervolging ook nog brons op de 1500 meter in Sotsji en vier jaar later zilver op de ploegachtervolging.

Ronald Mulder pakte bij de Spelen van Sotsji brons op de 500 meter, achter zijn broer Michel Mulder (goud) en Jan Smeekens (zilver). Met 34,08 is hij nog altijd Nederlands recordhouder op de 500 meter.

Scheperkamp 6e op 500 meter, Shinhama opnieuw snelste in Thialf

Merijn Scheperkamp is op de afsluitende 500 meter tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen als zesde geëindigd. De 22-jarige sprinter reed 34,77, een stuk sneller dan de 35,01 van een dag eerder. Aanvankelijk had hij de zevende tijd gereden, maar de Japanner Yuma Murakami werd gediskwalificeerd. De zege ging net als een dag eerder naar de Japanner Tatsuya Shinhama in een tijd van 34,48.

De eindzege in de wereldbeker was voor Laurent Dubreuil. De Canadees werd met 34,63 vierde en won het klassement met 614 punten, voor de 586 van Shinhama. Dubreuil finishte net als een dag eerder vrijwel gelijk met Wataru Morishige, die in duizendsten van een seconden net iets sneller was en zo derde werd. Europees kampioen Piotr Michalski werd met 34,61 tweede.

Hein Otterspeer reed op zijn laatste 500 meter van het seizoen 34,97. Dat was goed voor de achtste tijd. In zijn rit troefde hij landgenoot Dai Dai N’tab af, die als tiende eindigde in 35,18.